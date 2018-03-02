إنهاء الإجراءات الخاصة بـ ” الرسملة “

نايف السالم(صدى):

صرَّح الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، بأنه تم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بـ ” الرسملة ” ؛ لتسليم شهادات الأسهم للمساهمين بعد اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.

جاء ذلك خلال اللقاء الرابع مع عدد من مساهمي المؤسسة بحضور نائبي وأعضاء مجلس الإدارة أمس الأول بمقر المؤسسة، والذي تم خلاله مناقشة الإجراءات الخاصة بالرسملة، والوفورات المالية التي تخص مساهميها بجانب خطط المؤسسة والاستثمار الحالي ومعوقاته والحلول التي وضعها مجلس الإدارة.

واستعرض اللقاء، استعدادات المؤسسة لخوض موسم حج هذا العام، وما يجرى في الوقت الحالي من عقد اللقاءات بمسؤولي مكاتب شؤون الحجاج وإعداد الخطط التشغيلية لاستقبال وخدمة الحجاج الكرام.