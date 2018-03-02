” عسيري ” : الأهلي الوحيد المنافس على جميع البطولات

ماجد محمد(صدى):

قال عبد الفتاح عسيري، لاعب الأهلي، إن السبب وراء فوزهم على التعاون هو تنفيذ خطة مدرب الفريق التي وضعها.

وأضاف ” عسيري ” ، أن الأهلي خاض المباراة منذ البداية بروح الفوز، مشيرًا إلى أن الهدف الثالث الذي أحرزه يرجع إلى جهود زملاؤه.

وتابع: ” بالنسبة لاستبدالي، هو أمر طبيعي؛ نظرًا لإصابتي القديمة، واستبدلني المدرب؛ خوفَا من تجدد الإصابة، وأنا تحت أمر المدرب ” .

واستكمل: ” الأهلي الوحيد المنافس على جميع البطولات التي يشارك فيها، ونأمل تحقيقها ” .