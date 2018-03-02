الإنذار المبكر: استمرار الرياح والأمطار الرعدية في الرياض

علي القحطاني(صدى):

كشف النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في الرياض.

وأوضح الإنذار المبكر، عبر موقع الهبئة الإلكتروني، أن موقع البلاغ الحريق، كما ستتحرك باتجاه حوطة بني تميم والأجزاء المجاورة لها.

وأشار الإنذار المبكر إلى أن بداية الحالة الساعة: 09:00 الجمعة الموافق 14-06-1439، ونهاية الحالة الساعة: 13:00 الجمعة الموافق 14-06-1439.