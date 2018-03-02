ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 1855 مليار ريال في يناير

حمود العنزي(صدى):

ارتفع الاحتياطي النقدي، إلى 1855 مليار ريال، منه 70% على الأقل استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وذلك بحسب تقرير صادير عن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، لشهر يناير الماضي.

وأوضح التقرير، بلوغ حجم الذهب النقدي 1.7 مليار، وحقوق السحب الخاصة 30 مليار ريال، والاحتياطي لدى صندوق النقد 6 مليارات ريال والنقد الأجنبي 596 مليار ريال، بينما بلغت موجودات المؤسسة 1.9 تريليون ريال من بينها 386 مليار ريال ودائع لدى البنوك في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن حجم المطلوبات بلغ 3.7 تريليون ريال، منها 175 مليار ريال نقد متداول خارج المصارف، وتريليون ريال ودائع تحت الطلب، بينما وصل حجم الودائع الادخارية إلى 427 مليار ريال، والودائع الحكومية 714 مليار ريال.

وارتفعت موجودات المصارف التجارية إلى 2.3 تريليون ريال منها 308 مليارات ريال مطلوبات على الحكومة، و1.4 تريليون مطلوبات على القطاع الخاص، ووصل حجم الموجودات الأجنبية إلى 222 مليار ريال، فيما بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.3 تريليون ريال قروضاً وسلفاً وسحباً على المكشوف.

وأوضح التقرير أنه هناك 12 مليار ريال كمبيالات محسومة و54 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة، فيما بلغ حجم النقد المتداول خارج المؤسسة 205 مليارات ريال، ولدى المصارف 30 مليار ريال، وخارج المصارف 175 ملياراً.