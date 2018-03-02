تشكيل فريق استشاري بين العمل وشباب الأعمال لرفع معدلات التوطين

عادل الحربي(صدى):

اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، وأعضاء مبادرة شباب الأعمال الوطنية، على تشكيل فريق استشاري يضم مسؤولين في الوزارة وشباب الأعمال؛ للعمل على دعم برامج التوطين في مختلف المناطق، وبالتالي رفع معدلات التوطين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل بأعضاء المبادرة، حيث شدّد أن الوزارة تعمل على مسارات عدة والبرامج التطويرية والمحفزة؛ من أجل تنظيم سوق العمل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

وأشاد ” الغفيص ” بالمبادرة، مشيراً إلى أن ذلك يقودنا إلى بناء شراكة إستراتيجية فاعلة وحيوية، بقيادة شباب الأعمال للمساهمة في استمرار تحقيق النجاح لبرامج توطين عدد من الأنشطة والمهن وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

يشار إلى أن أعضاء المبادرة هم: مؤسس ورئيس المبادرة عبدالرحمن بن عبدالله عالم، وعضوية وليد السبيعي، وهاشم نابلسي، ورائد طيار، وعمر الشملان، وريان بكري، وفارس التركي.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، والمشرف العام على وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية الدكتور عبدالعزيز العمرو، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام خالد أباالخيل.