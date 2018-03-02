” الكهرباء ” : 80% من الكابلات والعدادات تصنع بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي، لشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد بن محمد الشيحة، عن ارتفاع الطلب على الكهرباء 10% سنويًا، حيث تعد النسبة الأعلى عالميًا، موضحًا إلى أن 80% من الكابلات والعدادات، والقواطع تصنع في المملكة، وجاء ذلك في ورقته بمعرض القوات المسلحة؛ لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” .

وفي هذا السياق، أوضح ” الشيحة ” ، أن عدد المصانع المستفاد منها، قفز من 60 إلى 500 مصنع، ملفتًا الانتباه إلى أن المملكة، وصلت في قطاع توزيع الكهرباء إلى 600 ألف كيلو من الخطوط، و500 ألف محول مع معداتها المتكاملة، لنحو 9 ملايين مشترك.

وذكر ” الشيحة ” ، أن الشركة حولت الكابلات، من مستوى الضغط المنخفض، إلى الألومنيوم وفرت نحو 600 مليون ريال سنويًا، كما يوجد شراكات مع الجامعات، منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود؛ لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس.

ويجدر الإشارة، إلى أن هناك خططًا مستقبلية، مع دول مجاورة، للتخفيض من الطاقة الفائضة، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة ” السونا ” ، التي تأتي مع ذروة الشمس؛ لتدخل في الإنتاج اللازم للمكيفات، ستسهل عملية مطابقة الأحمال.