” السومة ” يعلق على استبعاده من القائمة الآسيوية.. ويؤكد: أمر طبيعي

نواف السالم(صدى):

قال مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، إن التعاون فريق كبير؛ والسبب في الفوز هو عدم التهاون بالمنافس، مشددًا على أن الأهلي ينافس على الـ3 بطولات المشارك بهم.

وأعرب ” السومة ” عن سعادته بالفوز على التعاون بخماسية في إطار الجولة الـ23 من دوري المحترفين، موضحًا أن التعاون فريق كبير وقوي.

وعن مشاركته الأولى بعد الإصابة، في مباراة أمس، أوضح أن الدقائق التي لعب من خلالها كانت مليئة بالحماس، والرغبة في التسجيل؛ لتقديم الشكر إلى الجماهير التي دعمته.

وفيما يتعلق باستبعاده عن القائمة الآسيوية أكد على أنه أمر طبيعي للغاية؛ خاصة في ظل إصابته القوية، موضحًا أنه اقتنع بأسباب استبعادة عقب مناقشة الأمر مع الجهاز الفني والمدرب.