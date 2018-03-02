بالفيديو.. سقوط مروع لعروس في حفل زفافها بسبب المعازيم
تعرضت عروس لموقف محرج ، حيث سقطت بطريقة مروعة هي وعريسها في حفل زفافهما بسبب لعب ولهو المعازيم في الفرح .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، العروس تقف بجانب عريسها على كرسي، وفجأة راح بعض المعازيم يركضون حولهما، ولكن اختل توازن أحدهم وسقط بجانب العروس مما تسبب في سقوط الإثنين على الأرض، ولكن تعرضت العروس لسقوط مروع.
"I told them not to invite Enrique to the wedding. He always gets clumsy after a few too many."
Posted by Funny Videos on Wednesday, February 28, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25556 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يخارجنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43269 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصراحه وقعت على المنطقه الحساسه ,,
,, انا لا استبعد انهم حساسين المحاسيس وصارت حوسه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 19 دقيقة
تكبر وتنسى🤗