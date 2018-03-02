بالفيديو.. سقوط مروع لعروس في حفل زفافها بسبب المعازيم

نورة الشهري (صدى):

تعرضت عروس لموقف محرج ، حيث سقطت بطريقة مروعة هي وعريسها في حفل زفافهما بسبب لعب ولهو المعازيم في الفرح .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، العروس تقف بجانب عريسها على كرسي، وفجأة راح بعض المعازيم يركضون حولهما، ولكن اختل توازن أحدهم وسقط بجانب العروس مما تسبب في سقوط الإثنين على الأرض، ولكن تعرضت العروس لسقوط مروع.