” المدني ” : الطب الشرعي سيتولى التحقيق في الأخطاء الطبية قريبا

علي القحطاني (صدى):

كشف رئيس جمعية الطب الجنائي بالمملكة أسامة المدني عن تحقيق المملكة الاكتفاء من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي بواقع 100 طبيب موزعين على 22 مركزا بمختلف المناطق.

وقال المدني خلال كلمته بـ ” ديوانية الأطباء الـ45 ” الذي نُظم مؤخراً في محافظة الخبر، إن الأطباء الشرعيين بالمملكة يشرحون أكثر من 2300 حالة خلال العام ما بين مواطنين ومقيمين وحجاج وزوار.

وأضاف أن الطب الشرعي سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة في حل قضايا الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعكف حالياً على تقديم دورات لطبيبات النساء والولادة في الطب الشرعي للقضاء على المشاكل التي تواجههم خلال العمل.