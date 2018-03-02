تبرير غريب من مصري تعدى على هندي في الشارع

خالد الظفيري(صدى):

برر مصري لرجال مباحث حول اعتداءه بالضرب على هندي في منطقة الجابرية بالكويت ، بقوله ” دا بيصرّخ عليّ في الشارع ” ، وأحيل الطرفان إلى التحقيق.

الهندي كان تقدّم إلى مخفر منطقة الجابرية وأبلغ بأنه تعرّض للضرب المبرح من قبل شخص اختلف معه على أولوية الطريق، وزوّد رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المعتدي وتقرير طبي يفيد إصابته بكدمات وجروح متفرقة، وسُجّلت ضده قضية اعتداء بالضرب أحيلت إلى رجال المباحث، وبالاستعلام عن بيانات مالك المركبة، اتضح أنه مصري بالاتصال عليه حضر للتحقيق، وبالاستفسار منه عن سبب ضرب المجني عليه أفاد «دا بيصرّخ عليّ في الشارع ” ، مؤكداً أن هذا التصرّف استفزّه فلم يتمالك أعصابه وقام بضربه.

رجال المباحث أحالوا طرفي القضية إلى التحقيق، وجارٍ الوقوف على ملابسات المشاجرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي.