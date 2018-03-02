القمع يصل منتهاه.. طهران تعتقل 35 فتاة بسبب مباراة كرة قدم

طهران(صدى):

في واقعة تكشف عن مدى القمع والديكتاتورية من قبل النظام الإيراني، اعتقلت السلطات الإيرانية 35 امرأة بعدما حاولن حضور مباراة كرة قدم في ملعب بالعاصمة طهران.

وحاولت النساء حضور مباراة فريقي الاستقلال وبيرسيبوليس في طهران الخميس، لكن السلطات أعلنت احتجازهن بصورة مؤقتة، وقالت إنه سيطلق سراحهن عقب نهاية المباراة.

ووقعت هذه الأحداث أثناء حضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في ملعب المباراة على هامش زيارته لإيران، وكان بصحبته وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر.

وحاول أحد الصحفيين سؤال وزير الرياضة الإيراني عن موعد السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم، لكن السلطات قطعت البث المباشر ولم تذع إجابة الوزير.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سيد سالمان، إنه لم يتم إلقاء القبض على المشجعات النساء، لكن الشرطة نقلتهن إلى ” مكان ملائم ” ، بحسب ما نقلته وكالة الطلبة (إسنا) شبة الرسمية.

وذكرت تقارير في وقت سابق اعتقال سيدتين من المشجعات.