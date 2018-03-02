” العتيبي ” .. رحالة دفعه عشقه لـ الأخضر للذهاب إلى روسيا سيرا

طلال الغامدي(صدى):

دعما منه وفرحا بمنتخب بلاده ” الأخضر ” في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، يقوم للرحالة السعودي مخلد العتيبي بمسيرة دولية سيرا على الأقدام من العاصمة الرياض إلى موسكو تحت شعار (الطريق إلى موسكو)؟.

ويمر العتيبي، خلال رحلته بالأردن ومصر وتركيا وصولا إلى روسيا، وتستغرق الرحلة شهرين.

ويؤكد العتيبي خلالها دعمه للمنتخب الأخضر، في إحدى مبادرات الشباب التي تؤكد فرحة المواطن بوصول منتخب السعودية إلى هذه التصفيات، وتبوؤها المكانة اللائقة بين دول العالم أجمع.