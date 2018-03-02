قطري ينشر فيديو مع سفير إيران.. ومغردون ينتفضون: ” خيانة وعمالة “
هجوم عنيف تعرض له أحد القطريين، بعدما نشر فيديو له مع السفير الإيراني في قطر يشكر إيران على دورها في قطر.
وأرجع النشطاء عبر ” تويتر ” تطبيع القطريين مع إيران إلى وجود عزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق في دوائر الحكم بدولة قطر.
وقالت حساب ” Dr. Najat AlSaeed ” عبر ” تويتر ” إن العلاقة القطرية مع النظام الإيراني من قبل الأزمة فلا يتحججوا بأن الأزمة هي التي اضطرتهم لإيران ولا نستبعد قبل الأزمة أن أي اجتماع خليجي به قطر تفاصيل الاجتماع ينتقل إلى إيران على الفور. هذه العلاقة المشبوهة واضح أنها قديمة والآن انكشفت.
وقال المغرد طلال الشمّري : ” باختصار قال له ( شكراً على كُل شيء)
دماء السوريين
دماء العراقيين
دما اليمنيين
إلى أخر قطره تنزف حتى الأن بأيدي الايرانيين في الوطن العربي ” .
هكذا يلعق مرتزقة #النظام_القطري_الصهيوني احذية المجوس!!
شاهد احد عبيد حاكم دويلة #قطر_المحتلة الإسرائيلي #عزمي_حماره يلعق جزمة ضابط في الحرس الثوري الإرهابي سابقآ و سفير آية الشيطان الإيراني في #الدوحة_المحتلة حاليآ ويقول له: أنتم شرف لنا!!
أي ذل هذا الذي وصل إليه #صهاينة_قطر!؟ pic.twitter.com/uVSWsAsKDk
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢ مارس، ٢٠١٨
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