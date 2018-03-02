عندما يفضح الإبداع الحوثيين.. فنانة يمنية تلجأ للجداريات للتذكير بضحايا الحرب

فهمي محمد(صدى):

في خطوة منها لتوثيق جرائم الحرب الأهلية في اليمن، لجأت الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع إلى الجداريات.

وجاء ضمن تلك الجداريات تصور ضحية لغم أرضي بساق واحدة، من بين لوحات عديدة رسمتها سبيع في صنعاء خلال الحرب التي تسببت في مقتل الألوف وتشريد عدد أكبر وتدمير اقتصاد اليمن.

وقالت لرويترز ” الرسمة هذه اسمها (مجرد ساق) ضمن حملة ضحايا صامتون ” .

ورسمت هيفاء بالفعل جداريات تلقي الضوء على أشخاص تعرضوا للاختفاء وعلى أزمات نقص إمدادات المياه وتدمير المدارس والنزوح واستغلال المدارس لأغراض عسكرية.

أوضحت سبيع أن حملة الجداريات تستهدف وقف الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، وحركة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة.