مقولة مأثورة لخادم الحرمين تحث على حسن المعاملة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقولة خالدة للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- .

وجاء نص المقولة: ” الإنسان منا خصوصاً المسؤول, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من بيته إلى أكبر عامل في الدولة يجب أن يخاف ربه في كل شيء، ثم يسأل ضميره ويسأل هل هذا العمل الذي عملته هذا لو عُوملت به أنا أقبله وإلا لا؟.

ويعود تاريخ هذه المقولة إلى عام 2008، والتي تدل على مدى الحكمة والمسؤولية التي يؤمن بها الملك سلمان حفظه الله.