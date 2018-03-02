مقولة مأثورة لخادم الحرمين تحث على حسن المعاملة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقولة خالدة للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- .
وجاء نص المقولة: ” الإنسان منا خصوصاً المسؤول, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من بيته إلى أكبر عامل في الدولة يجب أن يخاف ربه في كل شيء، ثم يسأل ضميره ويسأل هل هذا العمل الذي عملته هذا لو عُوملت به أنا أقبله وإلا لا؟.
ويعود تاريخ هذه المقولة إلى عام 2008، والتي تدل على مدى الحكمة والمسؤولية التي يؤمن بها الملك سلمان حفظه الله.
الحجاج[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله سيدي الوالدالكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأطال عمرك ومتعك بالصحة والعافية وزادك عزاً ورفعة يارمز العرب والمسلمين والله إن سيرتكم منذ كنتم أميراً للرياض وجلوسك يومياً للمواطنين ومقابلتهم وحل مشاكلهم ومظالمهم بمنتهى العدل حتى أصبح إسمكم الكريم ( سلمان ) رمزاً للعدل والإنصاف بالإضافة إلى مساعدتكم للفقراء والمساكين والمحتاجين وعلاج المرضى على نفقتكم كل هذع السيّرة يجب أن تُدرّس وأن تكون نهجاً يحتذى .أسال الله لكم سيدي الوالد الكريم مزيداً من التوفيق وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة وأن يعطيك ماسألته ويبتدأك بما لم تسأله إنه الرحمن الرحيم السميع المجيب .