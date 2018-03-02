800 طالب يشاركون في برنامج المشي الشهري لجمعية السكر بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

أقام نادي المشي التابع لجمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية حملة المشي الشهرية على كورنيش الخبر أمس (الخميس)، بمشاركة اكثر من 800 طالب مشارك من عدة مدارس للمرحلة المتوسطة والابتدائية ونواد رياضية ومتطوعين ومتطوعات ومعلمين ومعلمات، تحت شعار ” لنمشِ من اجل الصحة ” بالتعاون مع بلدية الخبر وهيئة الهلال الاحمر ومكتب تعليم الخبر، ومكتب هداية لتوعية الجاليات ونادي الاتفاق.

واشار عبدالعزيز التركي، ان الهدف من نادي المشي هو خلق وعي على مستوى كافة الأجيال والأعمار في المملكة حول اهمية المشي اليومي والمنتظم على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية وخلق ثقافة المشي في المجتمع السعودي وتعزيزه، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الجمعية لمحاربة السمنة والسكري وهشاشة العظام واكتساب عادات صحية ومنها رياضة المشي.

ودعا التركي، إلى تخصيص مضامير للمشي بعدد أكبر في كل مناطق المملكة بالإضافة إلى المدارس للأولاد والبنات والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك في المجمعات التجارية.

فيما لفت د. كامل سلامة الأمين العام للجمعية، ان نشاط المشي المنتظم يساعد في تقوية الجسم عضليا وجسميا ويقوي العضلات والقلب والمناعة ويساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون وتقوية العظام والتخلص من السمنة ومكافحة السرطان وتقليل مخاطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني وضغط الدم وهشاشة العظام.

وقد بلغ عدد المشاركين من الجنسين في حملة المشي حوالي 800 مشارك من طلبة المدارس، مبينا د. سلامة، ان حملات المشي للجمعية شهرية وفي عدة اماكن لتفعيل ثقافة المشي اليومي والفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية، حيث نصح بالمشي اليومي لمدة ساعة يوميا ولبس الحذاء المناسب وملابس الرياضة المناسبة وشرب الماء قبل واثناء وبعد ممارسة المشي واخذ تدابير السلامة العامة اثناء المشي.

اما بالنسبة لمرضى السكري المشاركين فقد شدد د. باسم فوتا رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي، على اهمية قياس مستوى سكر الدم لديهم قبل واثناء وبعد ممارسة المشي وحمل بطاقة التعريف عن مرض السكري وابلاغ منظمي حملة المشي انهم مصابون بمرض السكري وان يحملوا معهم مادة سكرية لتناولها عند احساسهم بهبوط مستوى سكر الدم، حيث تساعد رياضة المشي على ضبط مستويات سكر الدم لديهم وتحسين نوعية حياتهم وصحتهم وقدرتهم الجسمية والعقلية وبناء التواصل الايجابي مع افراد المجتمع السعودي.

وقال د. باسم، إن الشخص البالغ يستهلك ما يعادل 300 سعرة حرارية لكل ساعة من المشي السريع بالإضافة إلى تحسين أداء الجهاز التنفسي وزيادة مستوى الأوكسجين بالدم وتحسين أداء القلب والدورة الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني كما تساهم رياضة المشي في تقوية الجهاز المناعي والعظام ومحاربة السمنة وتحسين لياقة الجسم.

ولفت د. باسم، إلى إن أفضل وقت لممارسة المشي في الصباح حيث يساعد على حرق السعرات الحرارية طول النهار، ويساعد أيضا على النوم الهادئ وتقليل مخاطر التوتر وتحسين صحة الجلد وصحة الدماغ والتحكم بالشهية وينصح بعدم ممارسة الرياضة قبل النوم حيث إنها قد لا تساعد على النوم الهادئ.

ومن جانبه اثنى سعيد القحطاني مدير مكتب التعليم بالخبر، على جهود الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، التي تصب في تفعيل ثقافة المشي والتي لها انعكاسات على الجيل الجديد، وقال القحطاني: سنعمل على تطوير هذا التعاون بدخول مدارس اخرى للمرحلة الثانوية وادراج والمزيد من المعملين والمعلمات وتعزيز هذه الثقافة ضمن المنهج التدريسي للطلاب والطالبات، ونعمل على التخطيط لبرامج تفاعلية صحية ورياضية أخرى مع جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية لتقليل نسبة السمنة لدى الطلاب ومنسوبي التعليم.