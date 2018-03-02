” جزائه جزاء سنمار ” .. علقة ساخنة لشاب تحرش بفتاة

نيودلهي(صدى):

كان جزائه جزاء سنمار.. هذا ما لاقاه مانيش كومار بعدما تحرش بفتاة، إذ أشبعته ضربا، بعدما تلفظ الشاب جنسيا بالفتاة في أحد أسواق نيودلهي الهندية.

ووفق صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، وقف كومار في طريق طالبة (21 عاما)، وتحرش بها لفظيا، ما دفعها لإمساكه من رقبته وإشباعه ضربا، فيما اتصل أحد المارة بالشرطة، لتقبض عليه فورا، وتحيله للجهات المختصة.

وقالت الفتاة: هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لمضايقات، لكنني قررت أن يكون لي رد فعل هذه المرة.