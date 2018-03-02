” جزائه جزاء سنمار ” .. علقة ساخنة لشاب تحرش بفتاة
كان جزائه جزاء سنمار.. هذا ما لاقاه مانيش كومار بعدما تحرش بفتاة، إذ أشبعته ضربا، بعدما تلفظ الشاب جنسيا بالفتاة في أحد أسواق نيودلهي الهندية.
ووفق صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، وقف كومار في طريق طالبة (21 عاما)، وتحرش بها لفظيا، ما دفعها لإمساكه من رقبته وإشباعه ضربا، فيما اتصل أحد المارة بالشرطة، لتقبض عليه فورا، وتحيله للجهات المختصة.
وقالت الفتاة: هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لمضايقات، لكنني قررت أن يكون لي رد فعل هذه المرة.
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