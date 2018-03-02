وفد نسائي يكشف دور المرأة في رؤية 2030 أمام الأمم المتحدة

عادل الحربي (صدى):

أكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أهمية دور المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ووجودها الناجح في جميع المجالات الذي يعكس المكانة التي تشغلها المرأة السعودية في المجتمع.

وأعرب عقب مشاركة وفد نسائي من المملكة في الندوة التي عقدت خلال أعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان عن المرأة السعودية ورؤية 2030، عن فخره بما تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من دعم للمرأة للمشاركة في التنمية في المجالات كافة.

وأشار الدكتور الواصل، إلى أن مشاركة الوفد جاء لتسليط الضوء على الرؤية السعودية، وما تتضمنه من خطة طموحة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.