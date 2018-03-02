وزير خارجية البحرين يكشف القادر على حل أزمة قطر

المنامة(صدى):

قال خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين أن حل أزمة قطر في يد قطر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية المشتركة أن هناك مطالب واضحة تتعلق بكف الضرر وابعاد الأذى عن مملكة البحرين و المملكة والامارات ومصر وأن التدخلات معروفه والأدلة موجودة والتوقيعات على المحاضر في 2013 و2014 شاهد ، مشددًا على ضرورة أن تقوم قطر بواجبها والالتزام بهذه الاتفاقيات والتوقيعات .

وأوضح أن ما يدعيه البعض من أن هناك نية هنا او هناك فهو غير موجود وأن الدول الأربعة تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر دولة قطر بل صدت الضرر عنها.