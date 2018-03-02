وزير التجارة يعين 4 سيدات في الشرقية والخرج

نايف السالم(صدى):

إيمانا منه بدور المرأة في المجتمع السعودي، عين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي سيدتين في عضوية مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ” العنود الرماح، نوف التركي ” ، إضافة إلى تعيينه 4 رجال أعمال في عضوية الغرفة، ليكتمل عدد مجلس إدارة غرفة الشرقية بـ 18 عضوا وعضوة في الدورة الثامنة عشرة.

وضمن العضوية لمجلس إدارة غرفة الشرقية الجديد تعيين ” نجيب السيهاتي للمرة الثانية، وبدر العبدالكريم، وبدر الرزيزاء، وعبدالرحمن السحيمي ” .

فيما أقر القصبي تعيين السيدتين ” آيات أبو سليمان، هيا الجبرين ” في غرفة الخرج، إضافة إلى تعيين عماش السبيعي بمجلس إدارة الغرفة لتكتمل عضوية مجلس إدارة الغرفة إلى 9 أعضاء.