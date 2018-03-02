رد قاس من خالد الشايع بشأن إدعاءات الـ ” bbc ” المسيئة للحرم

نايف السالم(صدى):

طالب الدكتور خالد الشايع الباحث المختص في السنة والسيرة النبوية، رجال القانون بالمملكة بمقاضاة ومحاسبة هيئة الإذاعة البريطانية الـ ” bbc ” ؛ بسبب إساءتها لقدسية المسجد الحرام والمصلِين فيه، والزعم بوقوع تحرشات جنسية في المسجد الحرام.

وأكد الشايع أن ما بثته الهيئة من مقطع مصور يزعم تعرض بعض السيدات لتحرش جنسي في المسجد الحرام هو سقطة مهنية غير أخلاقية ومُخالفة صريحة للمعايير العلمية والمهنية في عمليات البحث والاستقصاء.

وأضاف أنه ” على فرض وقوع شيء من ذلك فهو نادر ومحل معالجة حازمة من الجهات المختصة بالحرم ” ، موضحاً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تبذل جهوداً واضحة في الرعاية والعناية بالحرمين.