تعليم عسير تحقق مع قائدي مدارس سمحوا للطلاب بالخروج أثناء الأمطار

أبها(صدى):

قامت إدارة التعليم بعسير بالتحقيق مع قائدي المدارس الذين تركوا الطلاب يخرجون إلى منازلهم أثناء هطول الأمطار، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

جاء ذلك عقب تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الخميس)، تظهر مجموعة من الطلاب وسط السيول بعد صرفهم من المدارس بسبب هطول الأمطار.

ولفت إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في ما يتعلق بالطلاب الذين عادوا من مدارسهم في ظل هذه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع بعض الأحياء.