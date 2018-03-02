وداعا آخر الرجال المناضلين.. ليبيا تودع آخر رفاق ” المختار ” عن 110 أعوام

طرابلس(صدى):

ودع الليبيون أمس الأول، أحد قادة النضال والكفاح ضد المستعمر الإيطالي والذي يعد آخر رفاق زعيم المقاومة الليبية عمر المختار، بعدما وافته المنية بمدينة البيضاء بشرق ليبيا عن عمر ناهز 110 أعوام.

ونعى نشطاء ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبدالرازق جلغاف البرعصي الذي شارك في المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي في العقد الثاني من القرن الماضي.

ينتمي البرعصي لأسرة ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع الأسرة السنوسية التي انحدر منها عاهل ليبيا الراحل إدريس السنوسي.

ويعد البرعصي آخر رفاق عمر المختار، الملقب بأسد الصحراء، قائد المجاهدين الليبيين الذي قاوم الاحتلال الإيطالي. وبوفاته، يكون الليبيون قد ودعوا آخر نجوم المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي.

ولد عبد الرزاق البرعصي عام 1907، في مدينة البيضاء، بالمنطقة الشرقية، وهو ينحدر من أسرة ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع الأسرة السنوسية التي انحدر منها ملك البلاد الأسبق إدريس السنوسي.

وقد بدأ البرعصي في مقاومة الاحتلال الإيطالي منذ أن كان في ريعان شبابه، إلى جانب المختار قبل إعدامه عام 1931، وهو ينتمي إلى قبيلة البراعصة التي اشتهرت بمقاومة الإيطاليين، وحظيت باهتمام كبير من طرف المؤرخين، على اعتبار أن البراعصة لم يستسلموا أبداً للمحتل الإيطالي، وظلت قبيلتهم تتميز بمكانة بارزة خلال العهد الملكي، وحظي أبناؤها بأعلى المناصب الحكومية.