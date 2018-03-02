بعد تعادله مع لاس بالماس.. برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

اكتفى برشلونة بالتعادل 1-1 مع مستضيفه لاس بالماس المهدد بالهبوط اليوم الخميس ليتعرض لضربة غير متوقعة تركته يتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن اتليتيكو مدريد قبل مواجهتهما يوم الأحد.

ووضع ليونيل ميسي برشلونة في المقدمة في الدقيقة 21 بركلة حرة مذهلة لكن لاس بالماس صاحب المركز 18 عاد إلى المباراة بركلة جزاء من جوناثان كاييري بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويملك برشلونة 66 نقطة في الصدارة أمام اتليتيكو الذي يحل ضيفًا عليه في استاد نو كامب يوم الأحد بعد فوزه في ثماني مباريات متتالية بجميع المسابقات. وتعادل برشلونة في أربع من آخر ثماني مباريات.