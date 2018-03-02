بالفيديو.. صفعة قوية لفتاة بريطانية استخدمت مزيل ” تاتو ” من الصين

لندن(صدى):

صدمة قوية تعرضت لها فتاة، بعدما اكتشفت أن مزيل التاتو الصيني الذي استخدمته تسبب في محو حاجبيها نهائيا.

وقعت الحادث في إحدى المدن البريطانية، بينما كانت البريطانية بوبي غاسون تحاول مسح تاتو حاجبيها باستخدام سائل مزيل اشترته عبر الإنترنت، اكتشفت أن حاجبيها قد اختفيا بشكل نهائي.

وبعد اكتشافها ما حدث أصيبت غاسون بالصدمة، قبل أن تهتف باستغراب: ” أين ذهب حاجبي؟ ”

وعلقت غاسون : ” لقد كانت تعليمات المستحضر باللغة الصينية ولم أستطع قراءتها، لذا افترضت أن عليّ ترك المستحضر على حاجبيّ لثلاثين دقيقة ” .