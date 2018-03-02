مواطن تحدى القانون واصطدم بدورية مرور عمدا.. فكان هذا جزائه

خالد الظفيري(صدى):

بسب الاستهتار والانفلات خلال القيادة، اصطدم قائد وانيت أحمر عمداً بدورية مرور في منطقة الأحمدي بدولة الكويت، وتبين أنه سعودي وقام بتغيير لون السيارة، هرباً من المساءلة القانونية، وجارٍ البحث عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي هذا السياق، استغاث شهود العيان بعمليات وزارة الداخلية، فتحركت دورية تابعة للإدارة العامة للمرور إلى المكان وحاول رجالها فض الاستهتار، إلا أن المستعرض تحدى القانون وأكمل وصلة رعونته من دون أن يلقي بالاً لعناصر الأمن، ثم رجع على دورية بسرعة واصطدم بها من الخلف عمداً وراح يصول ويجول بكل أريحية ثم انطلق هارباً وتوارى عن الأنظار.

وأثار هذا الموقف استياء المواطنين والمقيمين، واستدعى رجال مرور الأحمدي إلى التنسيق مع قطاع الأمن الجنائي، ووفق مصدر أمني ” تم اقتياد صاحب المزرعة إلى مخفر الوفرة، في ما أحيل الوانيت إلى حجز الإدارة العامة للمرور، وتولّت الأجهزة الأمنية تتبع المتهم الهارب تمهيداً لضبطه وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمّة قضية الاصطدام العمد بدورية المرور والهروب من رجال الأمن والاستهتار والرعونة، كما أن هناك عقوبات ستطول العاملين في الكراج الذي قام بتغيير لون السيارة ” .