” كيال ” يقدم مكافأة شخصية للاعبي الأهلي

نواف السالم(صدى):

قدم نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ طارق كيال ، مكافأة شخصية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، يوم أمس الخميس ، بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب في المباراة .

وجاء ذلك بعد فوز الراقي أمام الفيحاء بخماسية خلال لقاء الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، وفقًا لما وعد به اللاعبين مُسبقًا في حال التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .