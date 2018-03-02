” كيال ” يقدم مكافأة شخصية للاعبي الأهلي
قدم نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ طارق كيال ، مكافأة شخصية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، يوم أمس الخميس ، بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب في المباراة .
وجاء ذلك بعد فوز الراقي أمام الفيحاء بخماسية خلال لقاء الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، وفقًا لما وعد به اللاعبين مُسبقًا في حال التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 31 دقيقة
يا غلبان . . . مالك ومال الشرهات
ليتك جعلتها لابناءك او احفادك
او وهبتها لفقير او محتاج خيرا لك مما فعلت