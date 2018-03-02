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” كيال ” يقدم مكافأة شخصية للاعبي الأهلي

” كيال ” يقدم مكافأة شخصية للاعبي الأهلي
نواف السالم(صدى):

قدم نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ طارق كيال ، مكافأة شخصية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، يوم أمس الخميس ، بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب في المباراة .

وجاء ذلك بعد فوز الراقي أمام الفيحاء بخماسية خلال لقاء الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، وفقًا لما وعد به اللاعبين مُسبقًا في حال التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 31 دقيقة

يا غلبان . . . مالك ومال الشرهات
ليتك جعلتها لابناءك او احفادك
او وهبتها لفقير او محتاج خيرا لك مما فعلت

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