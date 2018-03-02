” الربيعه ” يكرم أخصائية صممت برنامجا للعلاج باللعب

عادل الحربي (صدى):

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه، رئيس قسم الخدمة الإجتماعية بمستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة والأطفال الأخصائية الإجتماعية رندا الهنيدي الشمري، بجائزة الرواد لعام 2017م، وذلك لمبادرتها في تصميم برنامج ” العلاج باللعب ” .

وفي السياق ذاته استقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالحميد الصبحي، الأخصائية الإجتماعية في مكتبه حيث استعرضت آلية عمل البرنامج والدور الكبير الذي يقدمه في مراحل التعلم للفئة المستهدفة من الأطفال، وقدم لها في نهاية العرض شهادة شكر وتقدير نضير جهودها في دراسة وتنفيذ البرنامج.

من جانبها عبرت ” الهنيدي ” ، عن شكرها لوزير الصحة وللمدير العام قائلة: ” كلمات الشكر لا توفيهما وما نشهده من تطور وريادة يثلج الصدر، ويجعلنا نفخر بأننا من منسوبي الصحة ويدفعنا لمزيد من العطاء ” .