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  3. لحظة انفجار رصاصة عند اصطدامها بدرع مركبة فضائية

لحظة انفجار رصاصة عند اصطدامها بدرع مركبة فضائية




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