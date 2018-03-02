بالفيديو.. عقوبات تهريب الأسلحة والذخائر داخل المملكة

نايف السالم(صدى):

أصدر الأمن العام تحذيرًا للمواطنين والمقيمين ، من عملية تهريب الأسلحة والذخائر ، لافتًا إلى أنها تعد من الجرائم التي تستوجب العقوبة في حال ثبت ارتكابها ، وفقًا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .

وأشار الأمن العام ، عبر مقطع فيديو توضيحي للعقوبات في موقع ” تويتر ” ، إلى أن أكبر عقوبة تصل للسجن لمدة لا تتجاوز 30 عامًا وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال ، لمن يثبت قيامه بتهريب أسلحة فردية أو قطع منها أو أسلحة حربية أو ذخائرها لداخل المملكة ، بغرض الإخلال بالأمن العام .

وأوضح أن هناك عقوبات تفرض بالسجن وغرامات مالية أو إحداهما ، لمن يثبت تهريبه لأسلحة صيد أو أسلحة نارية أو ذخائر سواء للاستعمال الشخصي أو الإتجار داخل المملكة .

ويوضح مقطع الفيديو التالي تفاصيل العقوبات لكل جريمة من جرائم تهريب الأسلحة :