بالفيديو.. عقوبات تهريب الأسلحة والذخائر داخل المملكة
أصدر الأمن العام تحذيرًا للمواطنين والمقيمين ، من عملية تهريب الأسلحة والذخائر ، لافتًا إلى أنها تعد من الجرائم التي تستوجب العقوبة في حال ثبت ارتكابها ، وفقًا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .
وأشار الأمن العام ، عبر مقطع فيديو توضيحي للعقوبات في موقع ” تويتر ” ، إلى أن أكبر عقوبة تصل للسجن لمدة لا تتجاوز 30 عامًا وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال ، لمن يثبت قيامه بتهريب أسلحة فردية أو قطع منها أو أسلحة حربية أو ذخائرها لداخل المملكة ، بغرض الإخلال بالأمن العام .
وأوضح أن هناك عقوبات تفرض بالسجن وغرامات مالية أو إحداهما ، لمن يثبت تهريبه لأسلحة صيد أو أسلحة نارية أو ذخائر سواء للاستعمال الشخصي أو الإتجار داخل المملكة .
ويوضح مقطع الفيديو التالي تفاصيل العقوبات لكل جريمة من جرائم تهريب الأسلحة :
عزيزي المواطن .. عزيزي المقيم
يعتبر تهريب الأسلحة والذخائر من الجرائم التي تستوجب العقوبة بناء على الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .
والأمن العام يحذر من القيام بهذه الجرائم وارتكابها . pic.twitter.com/Mxu7kB2vfP
— الأمن العام (@security_gov) ١ مارس، ٢٠١٨
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