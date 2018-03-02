بالصور.. محافظ ضمد يكرم أبناء وأهالي شهداء بمهرجان التسوق والترفيه

تركي السالم(صدى):

افتتح محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم ، مهرجان ضمد للتسوق والترفيه، وذلك بساحة احتفالات البلدية .

وعقب قَص الشريط ، تجول محافظ ضمد والضيوف في أرجاء المهرجان ، مطلعين على أقسامه وأجنحته التي تشمل جناح مركز الشقيري والدفاع المدني في ضمد ، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد ، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والبلدية ، والبريد السعودي وإدارة المراكز الصحية بالقطاع الغربي والمعهد العلمي ، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وإدارة المياه ، ونادي الوطن ومكتب التعليم ، وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى جانب المرسم الحر والمعرض التشكيلي .

وألقى رئيس بلدية ضمد المشرف العام على المهرجان عبدالعزيز بن محمد الشعبي ، كلمة خلال حفل الافتتاح استعرض خلالها ما تزخر به المحافظة من إرث ثقافي وتاريخي وأدبي ، مؤكدًا عزم البلدية على مواصلة العمل لخدمة المحافظة وقراها عبر مشروعات تنموية طموحة تلبي تطلعات الأهالي ، لافتًا النظر إلى ما يتضمنه المهرجان الذي يستمر 45 يومًا، من فعاليات متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع .

وفِي ختام الحفل كرّم محافظ ضمد أبناء وأهالي شهداء الواجب من أبناء المحافظة ، تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشهداء – رحمهم اللـــَّه – الذين قدموا أرواحهم الغالية دفاعًا عن الدين والوطن .