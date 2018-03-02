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  3. بالصور.. محافظ ضمد يكرم أبناء وأهالي شهداء بمهرجان التسوق والترفيه

بالصور.. محافظ ضمد يكرم أبناء وأهالي شهداء بمهرجان التسوق والترفيه

بالصور.. محافظ ضمد يكرم أبناء وأهالي شهداء بمهرجان التسوق والترفيه
تركي السالم(صدى):

افتتح محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم ، مهرجان ضمد للتسوق والترفيه، وذلك بساحة احتفالات البلدية .

وعقب قَص الشريط ، تجول محافظ ضمد والضيوف في أرجاء المهرجان ، مطلعين على أقسامه وأجنحته التي تشمل جناح مركز الشقيري والدفاع المدني في ضمد ، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد ، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والبلدية ، والبريد السعودي وإدارة المراكز الصحية بالقطاع الغربي والمعهد العلمي ، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وإدارة المياه ، ونادي الوطن ومكتب التعليم ، وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى جانب المرسم الحر والمعرض التشكيلي .

وألقى رئيس بلدية ضمد المشرف العام على المهرجان عبدالعزيز بن محمد الشعبي ، كلمة خلال حفل الافتتاح استعرض خلالها ما تزخر به المحافظة من إرث ثقافي وتاريخي وأدبي ، مؤكدًا عزم البلدية على مواصلة العمل لخدمة المحافظة وقراها عبر مشروعات تنموية طموحة تلبي تطلعات الأهالي ، لافتًا النظر إلى ما يتضمنه المهرجان الذي يستمر 45 يومًا، من فعاليات متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع .

وفِي ختام الحفل كرّم محافظ ضمد أبناء وأهالي شهداء الواجب من أبناء المحافظة ، تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشهداء – رحمهم اللـــَّه – الذين قدموا أرواحهم الغالية دفاعًا عن الدين والوطن .

 

 


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