بالصور.. وسط إشادة إدارة المهرجان ” قرية الباحة التراثية ” تختتم مشاركتها

إبراهيم الزهراني(صدى):

اختمت قرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية32 ” مشاركتها بحضور مدير عام المهرجان الأستاذ سعود الرومي حيث القى مدير عام التطوير السياحي رئيس وفد منطقة الباحة محمد غرم الله لافي كلمة شكر خلالها إدارة المهرجان وما وجدوه من تعاون بناء حقق نجاح المشاركة مقدما شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير الباحة على متابعته ودعمه لمشاركة هذا العام وبين أنه من خلال متابعة سمو أمير الباحة صدرت الموافقة على التوسع في مقر قرية الباحة التراثية لتكون أكثر شموليه كوّن الباحة تزخر بالعديد من المكونات التراثية والتى ستعطي فرصة للتعريف بتراثها وموروثها الشعبي بشكل أكبر كما قدم شكره لكافة رؤساء اللجان والمشاركين لنجاحهم في تحقيق تطلعات ورؤى سمو أمير الباحة وأهالي المنطقة الأمر الذي أنعكس إيجاباً على نجاح وتميز مشاركة هذا العام بما يحقق الأهداف الحقيقية للمهرجان .

بعد ذلك ألقيت العديد من القصائد الشعرية وفي ختام الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة أشاد مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بمشاركة الباحة وما حققته من نجاح معتبرا مشاركة منطقة الباحة من أنجح مشاركات المهرجان إلى جانب مشاركات المناطق الأخرى وكرم رؤساء وأعضاء اللجان والجهات والإدارات المشاركة والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وفرق السيوشيال ميديا إضافة إلى تكريم كل من أسهم في نجاح المشاركة ثم كرمت قرية الباحة إدارة المهرجان على التعاون البناء الذي وجدوه لتحقيق أهداف المهرجان.

وبدوره أشار نائب رئيس الوفد سعيد بن ناصر ريحان إلى أن المشاركة حظيت بقبول واسع ونالت إعجاب كافة الزوار بمافيهم الوفود الرسمية والعربية والأجنبية والإعلاميين والذين شاهدوا النقل للموروث وهوية المنطقة وتجولوا في أركان القرية المتعددة والتي تحتوي على الضيافة والحرفيين والأسر المنتجة والفنون الشعبية والعرض المرئي إضافة إلى الصالة النسائية والتي نفذ فيها العديد من الفعاليات والبرامج بدء من زفة العروس وعرض حي لمراسم الزفاف قديماً ورفع شكره لسمو أمير المنطقة ولوكيل الامارة ولرئيس الوفد على الدعم الذي تحقق لنجاح المشاركة.

من جانبه قدم رئيس اللجنة الإعلامية عبدالله علي الغامدي شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الإعلامية ولكافة الجهات الإعلامية بمختلف وسائلها والتى شاركت مشكورة في نقل ماتزخر به الباحة من تراث وموروث شعبي عريق وتنميه من خلال مشاركة منطقة الباحة في مهرجان الجنادرية .

حضر التكريم رئيس لجنة التراث طلال المرشدي ورئيس لجنة الفنون الشعبية عبدالله الفرحان ورئيس لجنة المتابعة ورئيس المركز الإعلامي بالحرس وعدد من ضباط الحرس الوطني وعدد من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الجدير بالذكر بأن مشاركة الباحة بالمهرجان الوطني حظيت بإشادة زوار الجنادرية وشهدت تميزاً لافتاً وكانت قرية الباحة التراثية محل جذب للوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية لماتتمتع به القرية من موقع وتصميم عمراني جاذب لمحاكاتها طبيعة المنطقة إضافة إلى حفاوة الاستقبال والضيافة وتقديم الموروث كما هو بأصالته من خلال الأركان المعدة للحرفيين والأسر المنتجة والفنون الشعبية المتنوعة حيث شارك هذا العام ثلاث فرق شعبية (الباحة والفرسان وتهامة) قدموا طيلة الفترة العديد من الفنون للمنطقة القديمة والحالية كما كان للصالة التفاعلية السينمائية التي وجه بها سمو أمير المنطقة دوراً في عملية الجذب من خلال عرض الجوانب التنموية وإبراز الجانب السياحي وما تزخر به المنطقة من معالم طبيعية تستهوي الزوار.