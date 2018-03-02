خبراء: البخاخ أفضل علاج لانسداد الجيوب الأنفية

برلين(صدى):

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إنه عندما تتعرض الجيوب الأنفية للانسداد ويتعذر تصريف المخاط، ينشأ ضغط في الرأس، لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية دائماً، خاصةً إذا لم يكن سببه إلى البكتيريا، بل الفيروسات.

وأضاف : ومن الأفضل في هذه الحالة استخدام بخاخ الأنف المزيل للاحتقان، مع مراعاة استخدام المستحضرات المحتوية على مواد فعالة كيميائية بضعة أيام فقط، لتجنب التعود عليها من ناحية، ولحماية الأغشية المخاطية من الجفاف على المدى الطويل من ناحية أخرى.

ويساعد دش الأنف على إزالة انسداد الجيوب الأنفية، مثل حمامات البخار والاستنشاق، حيث يجب الإكثار من شرب السوائل، لترطيب الأغشية المخاطية.