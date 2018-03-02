وزير الشؤون الإسلامية يفتتح المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بجدة

نايف السالم(صدى):

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، اليوم الخميس ، المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة ، والذي يقع بجوار جامع الملك سعود في حي خزام ، حيث يتكون من 3 أدوار بمسطح 900 متر .

والتقى الشيح صالح آل الشيخ ، عقب افتتاح المبنى ، بالدعاة الرسميين لفرع الوزارة بمكة المكرمة ، بقاعة المحاضرات داخل المركز .

وحرص مدير عام الفرع في منطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي ، على توجيه الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، لحضوره مراسم افتتاح المبنى ، والذي يحتوي على قاعة محاضرات ، وصالة استقبال ، ومكتبة علمية ، ومكاتب للدعاة ، وقاعات للاجتماعات ، وأقسام خاصة بمعالجة القضايا الاجتماعية ، بالإضافة إلى مواقف للسيارات .

وأعرب ” العبدلي ” ، عن شكره لنائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري ، لما يوليه للفرع ومنتسبيه من دعم ومتابعة واهتمام .