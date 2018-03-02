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بالفيديو.. حفل زفاف باكستاني يتحول لمأتم بعد فقدان السيطرة على السلاح

بالفيديو.. حفل زفاف باكستاني يتحول لمأتم بعد فقدان السيطرة على السلاح
إسلام آباد(صدى):

فقد رجل السيطرة على سلاحه خلال حفل زفاف أقيم في باكستان ، وذلك خلال إطلاق النيران احتفالًا بالزواج ، مما أدى إلى تحول العرس إلى مأتم ، بعدما قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للواقعة ، حيث ظهر خلاله عددًا من الحضور بحفل زفاف ، يقفون على مسرح الحفل ، قبل أن يخرج رجل منهم مسدسًا ويبدأ في إطلاق عدة أعيرة نارية للتعبير عن الاحتفال بالمناسبة ، ليبدأ آخر في الرد عليه بإطلاق أعيرة نارية عبر سلاحه الرشاش إلى الأعلى .

وفقد الرجل بشكل مفاجئ ، السيطرة على سلاحه الذي انخفض وبدأ يطلق نيران باستمرار بشكل عشوائي تجاه من يقفون على مقربة منه .

 

 

 

 

 

 

 


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