أمريكا و14 دولة أوروبية يطردون عشرات الدبلوماسيين الروس

واشنطن(صدى):

طردت الولايات المتحدة و14 دولة أوروبية، العشرات من الدبلوماسيين الروس؛ ردًّا على تسميم جاسوس روسي مزدوج -كان يعيش على الأراضي البريطانية- بغاز الأعصاب.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية في تقرير -ترجمته عاجل- أمرت واشنطن بطرد 60 مسئولًا روسيًا، تقول واشنطن إنهم جواسيس، وأوضحت مصادر أمريكية أن المسؤولين الذين تم طردهم، هم 48 من السفارة الروسية في واشنطن، و12 من بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة.

كما قامت دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا، فرنسا، وبولندا، بطرد 4 دبلوماسيين روسيين على خلفية صلتهم بوكالات الاستخبارات الروسية.

وكانت بريطانيا طردت 23 دبلوماسيًّا روسيًّا في أعقاب عملية التسمم، وردَّت روسيا بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين.