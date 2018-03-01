بدء تصميم طائرة مكوكية بدون طيار للمملكة

عادل الحربي(صدى):

صرحت مصادر مطلعة، عن بدء أوكرانيا في تصميم طائرة مكوكية، بدون طيار لصالح المملكة، وذلك بسرعة تفوق سرعة الصوت، كما تعمل بمحرك صاروخي نفاث.

ويجدر الإشارة، إلى أن مكتب التصاميم ” يوجني ” ، في مدينة ” دنييرو ” ، حيث بدأ تصميم الطائرة المكوكية، حيث يتضمن مشروع النظام الفضائي، إطلاق صاروخ مداري يحمل طائرة من دون طيار، وزنها 30 طن، بسرعة هائلة.

وتتطلب هذه المنظومة، أن يتم إطلاق أقمار اصطناعية، يزيد وزنها على 100 كيلوغرام، على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر.

وكانت المملكة قد أجرت شراكة ناجحة قبل عام، مع أوكرانيا في تصنيع الطائرة انتونوف AN-132D ، كما أنه سبق لمكتب ” يوجني ” ، التعامل مع المملكة، في إنتاج منظومة صواريخ ” الرعد- 2 ” العملياتية – التكتيكية، والصواريخ الخاصة بالأرصاد الجوية.