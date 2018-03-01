” شرطة الشمالية ” توضح ملابسات مقتل مواطن بطلق ناري في حفل زفاف

نايف السالم(صدى):

أصدرت شرطة منطقة الحدود الشمالية بيانا علقت فيه على مقاطع الفيديو المتداولة لمشاجرة داخل صالة أفراح قيل أنها حدثت في منطقة الحدود الشمالية وتحديدا في محافظة طريف.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية عقيد دكتور عويد مهدي أن شرطة منطقة الحدود الشمالية، باشرت مساء يوم أمس اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية في قضية إصابة مواطن عشريني بطلق ناري أدت إلى وفاته في حفل عقد قران في منزل أحد أقاربه.

وأضاف أن المقاطع المتداولة لمضاربة في إحدى صالات الأفراح والمنسوب وقوع الإصابة اثنائها لا علاقة بينها وبين الإصابة التي حصلت في المحافظة وأدت للوفاة، وأن المضاربة المتداولة لم تحدث في محافظة طريف.

وأشار المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية أنه سيتم تزويد وسائل الإعلام بتصريح أمني عن قضية إصابة المواطن التي أدت إلى وفاته حال الانتهاء من الإجراءات.