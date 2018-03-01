6 توصيات تطالب بطرد قطر من مجلس حقوق الإنسان
قدمت جمعيات حقوقية ، اليوم الخميس ، 6 توصيات للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين ، تطالب في مضمونها بطرد قطر من مجلس حقوق الإنسان .
وأكدت الجمعيات الحقوقية في توصياتها ، إن سلطات الدوحة استخفت بمبادئ حقوق الإنسان ، ودعت في الوقت نفسه لعقد جلسة خاصة في الدورة المقبلة بشأن حقوق الإنسان بقطر .
وأشارت الجمعيات ، إلى أن قطر تشهد وضع حقوقي متردي ، حيث قامت بسحب جنسيات مواطنيها ومولت ورعت الإرهاب العالمي ، لافتة إلى أن قطر تنتهك حقوق العمال الأجانب على أراضيها ، خاصةً المكلفين بالأعمال الإنشائية الخاصة بالتجهيز لكأس العالم .
وأوصت الجمعيات الحقوقية ، بضرورة سحب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من الدوحة ، مطالبة بالتوقف عن تمويل ورعاية الإرهاب في قطر .
وطالبت الجمعيات ، بعودة الجنسية لأفراد قبيلة الغفران ، وتعويضهم وإرجاع كافة حقوقهم ، بالإضافة إلى سحب تصنيف ” A ” من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر .
ونوهت الجمعيات الحقوقية ، خلال توصياتها ، إلى أن قطر تواصل ممارساتها القمعية ضد حرية التجمع السلمي ، والحق في التنظيم ، وقيدتها بقوانين جعلت منها أكثر قسوة .
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