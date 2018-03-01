صحة الرياض توقع عقد شراكة مجتمعية مع اوقاف الشاكرين لانشاء طواريء مستشفى الرين

سعيد العجل(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل ين بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عقد شراكة مجتمعية مع اوقاف الشاكرين للشيخ ملهي بن سلامة بن سعيدان واخوانه للقيام بإنشاء وتجهيز مبنى الطواىء بمستشفى محافظة الرين العام .

وتتضمن هذه المبادرة الكريمة لانشاء وتجهيز مبنى الطواريء بمستشفى الرين وفق احدث الطرز والانظمة والتجهيزات والتي من شأنها تخفيف معاناة اهالي المحافظة وذلك في اطار تعزيز مساهمة القطاع الخاص والجمعيات والاوقاف للقيام بأعمال خيرية ذات اثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من اهداف وتوجيهات وزير الصحة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.

يذكر ان رئيس مجلس امناء اوقاف الشاكرين الشيخ ملهي بن سلامه بن سعيدان احد اهم الداعمين لبرامج المشاركة المجتمعية في المنطقة في شتى المجالات.

وعبر الشيخ ملهي عن شكره لصحة الرياض لاتاحة الفرصة للاسهام ولو باليسير في الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا وفقها الله للمواطنين تحت توجيه ومتابعه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض . وشكر بن سعيدان ادارة المشاركة المجتمعية لثقتها واتاحة الفرصة لخدمة هذا الدين والوطن. متمنيا ان يجعل الله هذه الاعمال خالصة لوجهه الكريم . وعبر بدوره مدير عام الشؤون الصحية باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأوقاف الشيخ ملهي بن سلامه بن سعيدان وأخوانه على هذا التبرع السخي. سائلين المولى ان يجعل ما قدموه رفعة لهم في الدنيا والاخرة.