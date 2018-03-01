هلال الباحة يشارك بحملة توعوية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

إبراهيم الزهراني(صدى):

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في المعرض المقام على هامش فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” الموسسات التعليمية وثقافة السلامه لليوم العالمي للدفاع المدني 2018 م ” والذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة .

حيث زار سعادة وكيل أمارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق معرض الهيئة واستقبله مدير عام الفرع الاستاذ خالد محمد الغامدي ومدير التدريب الذي قام بالشرح عن المعرض الذي يحتوي على عدد من الأجهزة الطبية التي تستخدم في العمل الميداني وكذلك منشورات توعويه تثقيفية تخص الإسعافات الأولية والبرامج التدريبية والتطوعية وعدد من المتطوعين الاطباء والتمريض وقدم وكيل الاماره للاستاذ خالد بن محمد الغامدي مدير فرع هئية الهلال الاحمر بمنطقة الباحة درعاً مقدماً من ادارة الدفاع المدني بالمنطقة وذلك نظيراً لمجهودات الهلال الاحمر في تلك الفعاليه .

واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة ان المعرض سيستمر لمدة خمسة أيام بذن الله .

وبين الزهراني ان هيئة الهلال الأحمر بالباحة شاركت بعدد من الأجنحة في المعارض المقامة في محافظات المندق والعقيق والحجرة والاطاولة بهدف التوعية.

كما تم توزيع الهدايا والمنشورات على زوار المعرض والطلاب في جميع الأجنحة والمعارض بالمنطقة.