بالصور.. مستشفى الدلم يشارك بالتوعية في معرض يوم الدفاع المدني

خالد يحي(صدى):

من منطلق خدمة المجتمع والمساهمات التوعوية ، شارك مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ممثلا في قسم التوعية الصحية و مكتب الاشراف الصحي بركن توعوي ضمن المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي افتتح صباح اليوم الخميس ويستمر لخمسة أيام.

و احتوي المعرض على عدد من المنشورات الطبيه الخاصه بالاسعافات الأولية. و أنواع الكريمات والأدوية الخاصة بالحروق وطرق الاستخدام الصحيحة كما يقدم الركن خدمة فحص ضغط الدم وتقديم المشورة الطبية من خلال أطباء تابعين للمستشفى وقطاع الإشراف،و ذكر سعادة د.إبراهيم الدخيني مدير المستشفى أن مشاركة المستشفى هي استغلال لمثل هذه الأيام العالمية للوصول إلى أكبر قدر من التوعية و تقديم كل ما يمكن لرفع مستوى الوعي المجتمعي الصحي تحقيقاً لتوجيهات وزارة الصحة.