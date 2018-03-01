تحذير للمواطنين من معاملات البيع والشراء في مخطط الصرافية

علي القحطاني (صدى):

وجهت أمانة مكة المكرمة ، تحذيرًا إلى جميع المواطنين ، من الانسياق خلف شراء الأراضي بدون صكوك شرعية ، وذلك في مخطط الصرافية الواقع غرب حي النوارية بالعاصمة المقدسة .

ولجأت الأمانة إلى استخدام هذا النوع من التحذير الذي لم تصدره من قبل ، من خلال استخدام مواقعها على منصة ” تويتر ” للتحذير من الشراء في الأراضي غير المرخص للبيع فيها ، وسط ترحيب من المواطنين بتلك الخطوة الجيدة للحد من الشراء في مثل تلك الأراضي والتي يقف خلفها ” سماسرة ” ليس لهم غاية سوى كسب المال بكافة الوسائل .

وقالت الأمانة في تحذيرها نصًا ” تحذر أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية المواطنين من الانسياق لشراء الأراضي بدون صكوك شرعية في مخطط الصرافية غير المعتمد من الأمانة، حيث جار اتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق الأنظمة بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين ” .

وتابعت أمانة مكة المكرمة قائلة ” وتهيب الأمانة بجميع المواطنين عدم الانسياق خلف مثل هذه الشائعات وبيع وشراء وتسويق الأراضي دون وجود صكوك شرعية، الذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية ” .