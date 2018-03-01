الأحوال المدنية تنفي صحة حذف اسم القبيلة من الهوية الوطنية الجديدة

نايف السالم(صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، صحة ما تداول حول التوجه لإلغاء أي جزء من الاسم في الهوية الوطنية الجديدة، مضيفًا أنه سيتم تدوينه مثل ما كان في البطاقة السابقة، ووفق ما هو مدون في سجلك المدني.

وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية ” لاتلامسية ” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية، وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

وكانت تداولت أنباء عن حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة، والتي ستصدر بعد أيام.