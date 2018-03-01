” ميسي ” يمنع تحليق الطائرات فوق منزله

نواف السالم(صدى):

اشتكى خافيير سانشيز بريتو ، مدير شركة فيولينغ للطيران ، من عدم قدرته على توسعة مطار ” إل برات ” ، الذي يبعد حوالي 15 كيلو مترًا عن قلب برشلونة بهدف رفع قدراته الاستيعابية ، بسبب لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي .

ووفقًأ لوسائل إعلام إسبانية ، فقد أوضح ” بريتو ” ، أن الطائرات ممنوعة عن التحليق فوق المكان الذي يعيش فيه ” ميسي ” ، وهو ما أدى إلى إعاقة الملاحة الجوية ، والتسبب في مسافة ووقت أطول للطائرات لتصل وجهتها ، وهو ما لا يحدث في أي مكان بالعالم .

وطالب رئيس شركة الطيران ، فتح نقاش مع اللاعب البرشلوني ، للسمحا لطائرات بالتحليق فوق المنطقة ، لافتًا إلى أن السبب في منع تحليقها كان أمنيًا وليس بسبب الضوضاء التي تسببها الطائرات في بلدية غافا التي يقطن بها اللاعب .