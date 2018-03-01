أدبي تبوك يعلن عن مسابقة ” شهداء عاصفة الحزم ” الشعرية

محمود البلوي(صدى):

ينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك مسابقة شعرية بعنوان ” شهداء عاصفة الحزم ” ، ودعت اللجنة المنظمة عموم الشعراء في المملكة وأبناء منطقة تبوك، للمشاركة في هذه المسابقة التي تأتي استشعارًا من النادي بأهمية تكريم شهداء الوطن وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم، وإحياء ذكرى الشهداء ممن دفعوا بأرواحهم فداء لثرى هذه الأرض الطاهرة، وسيتم استقبال المشاركات اعتباراً من مساء هذا اليوم على عنوان البريد التالي:[email protected]

وحدد مجلس إدارة النادي الشروط التالية للمسابقة: أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى وموضوعها حول شهداء الحزم ، وأن لاتقل عدد أبيات القصيدة عن 15 بيت ، ولاتزيد عن 30 بيتاً ، وأن لاتوغل لغة القصيدة في الرمزية، وأن ترسل المشاركات في موعد أقصاه يوم الخميس 8 مارس 2018م.

كما حدد المجلس جوائز للمسابقة ، ونوه النادي إلى أن إعلان النتائج وتكريم الفائزين في المسابقة، سيكون خلال محاضرة يقيمها النادي تكريماً لشهداء عاصفة الحزم، يتخللها معرض مصاحب لشهداء الحزم بعد صلاة العشاء في مقر النادي بتبوك يوم الأحد 11 مارس 2018م.