بالفيديو.. ” المساحة الجيولوجية ” تعلق على فيديو التصدع الأرضي بالرياض

عادل الحربي (صدى):

علّق المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل على مقطع التصدع الأرضي الممتد الذي خلّفته الأمطار شمال مدينة تمير التابعة لمحافظة المجمعة شمال غرب منطقة الرياض.

وقال أبا الخيل في مداخلة على قناة ” المجد ” إن رئيس الهيئة وجّه بتشكيل فريق متخصص من قسم المخاطر الجيولوجية للوقوف على تلك التشققات ميدانيا.

وأضاف أن الفريق باشر الموقع، وعليه، سيتم عمل دراسة علمية دقيقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الخطر الجيولوجي، مبينا أنه سيتم إحاطة المنطقة بسياج حديدي حفاظا على أرواح المواطنين.