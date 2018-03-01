بالصور.. أجمل 9 مكتبات عامة في العالم

نورة الشهري (صدى):

القراءة غذاء للروح وغذاء للعقل فهي أقصر طريق نحو المعرفة والثقافة واكتساب المعلومات، وبها ينضج تفكير الفرد وتتسع مداركه وتفتح أمامه مجالات واسعة للعلم والمعرفة واكتساب المعلومات والخبرات التي تساعده في كل مراحل حياته وتمضي به نحو الطريق الفكر والمعرفة والتحضر، وللقراءة أثر كبير على الفرد والمجتمع ولها أهمية كبرى نتعرف عليها من خلال موضوع تعبير عن القراءة.

وكشف تقريرًا للأكاديمي إريك أورسينا، يدعو إلى تمديد ساعات العمل للمكتبات العامة في المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع؛ من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين على القراءة، ولذلك قامت صحيفة ” سيليت ” الفرنسية برصد مجموعة مختارة من المكتبات العامة الأكثر جمالًا في العالم.

روز مين- أمريكا

تقع هذه المكتبة في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، وهي واحدة من أكبر المكتبات في البلاد، أغلقت لأكثر من عامين لإعادة فتحها في 2016، بعد تجديدها بنحو 12 مليون دولار.

ببليوتيك ناشونال- الصين

مع ما يقرب من ستة وعشرين مليون كتاب، تُعد مكتبة بكين الوطنية، هي الأكبر في آسيا، وثالث أكبر مكتبة في العالم، وبها مجموعة كبيرة من كتب الأدب والمخطوطات الصينية، بما في ذلك الكتب والمحفوظات من عهد أسرة تشينج، وغرفة القراءة فيها من أربعة طوابق.

ستاتببليوتيك- ألمانيا

تم الانتهاء من مكتبة بلدية شتوتجارت، التي صممها المهندس المعماري الكوري يون يي يي، عام 2011. وهي مُكعَّبة الشكل، والواجهة الخارجية مصنوعة من الطوب الزجاجي البلوري؛ مكونة من خمسة طوابق مغطَّاة بالكامل بالكتب، ويتبع الدوران الداخلي مسارًا لولبيًّا يسمح للضوء بالانتشار في جميع أنحاء المكتبة.

سال لا بروست- فرنسا

تم تجديد هذه المكتبة التي تقع في ريتشيليو وبها 320 مكانًا، على مساحة 1370 متر مربع، ينقسم مبنى المكتبة إلى ثلاثة أجزاء: البهو، وغرفة القراءة، والمخزن المركزي.

ولا يزال العمل جاريًا حاليًا على تجديد نصف المساحات الموجودة في المكتبة، ومن المقرر الانتهاء من العمل فيها عام 2020.

ترنيتي كوليج- أيرلندا

تأسست هذه المكتبة عام ،1592 وتحتوي على خمسة ملايين كتاب على الأقل، وتتكون من غرفة كبيرة، والقاعة الرئيسية، بطول خمسة وستين مترًا، وتحتوي على 200 ألف كتاب نادر.

الإسكندرية- مصر

كانت مكتبة الإسكندرية الأكثر شهرة في العصور القديمة، أُنشِئت النسخة الجديدة عام 1995 بدلًا من القديمة، ولها غرفة قراءة ضخمة تمتد من سبعة طوابق ضمن أحد عشر طابقًا من المبنى الرئيسي، وبها ألفي مقعد، 180 غرفة دراسة، وتحتوي على ثمانية ملايين كتاب.

سوزالو- أمريكا

مكتبة سوزالو هي المكتبة المركزية لجامعة واشنطن في سياتل، وتحمل اسم رئيس الجامعة في أوائل القرن العشرين، وتضم هذه المكتبة 1.6 مليون كتاب من أصل ستة ملايين كتاب متاحة للجامعة.

مكتبة فيكتوريا– أستراليا

وتضم مكتبة ولاية فيكتوريا أكثر من 1.5 مليون كتاب، و 16 ألف مجلة، وأُغلقت غرفة القراءة عام 1999 للسماح بإعادة ترميمها؛ حيث تم ترميم الإضاءة الطبيعية، وأُعيد فتح الغرفة في 2003.

تم تصميم شكلها الثماني؛ لضم أكثر من مليون كتاب واستقبال أكثر من 500 قارئ.

جورج بيبودي ليبراري، بالتيمور

تم تمويل هذه المكتبة من قبل رجل الأعمال الأمريكي، جورج بيبودي، عام 1866، وأُغلقت من 2002 إلى 2004 للتجديد، وتضم أكثر من 300 ألف كتاب.