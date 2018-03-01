محافظ المزاحمية يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

محمد الناصر(صدى):

دشن محافظ المزاحمية عساف العساف صباح اليوم فعاليات المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار « المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة»، في مقر الجمعية الخيرية، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد زيد التميمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدئ بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير إدارة الدفاع المدني رحب فيها بالحضور وبين أهمية مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية والسلامة واتخاذ التدابير الوقائية.

كما قدم شكره للجهات المشاركة . بعد ذلك شاهد الجميع عرض مرئي بعنوان «عن جهود الدفاع المدني ، بعد ذلك كرم المحافظ الجهات الداعمة والمشاركة في الفعاليات.

وفي الختام قام المحافظ بقص شريط المعرض إيذانا بافتتاح الفعاليات واطلاعه والحضور على محتويات المعرض التي شملت مجسمات وصورا ونشرات ومطويات توعوية وسط مشاركة طلاب المدارس والهلال الأحمر وكلية شقراء بالمزاحمية و عدد من المجمعات الأهلية.