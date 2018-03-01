الأهلي يطارد الهلال في ترتيب أندية الدوري

طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات افتتاح الجولة الـ23 مساء اليوم الخميس ، بفوز الفتح على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وبهزيمة الأهلي للتعاون بخماسية مقابل هدف واحد فقط ، وفوز الشباب على الاتحاد بثلاثية نظيفة .

وبفوز الراقي ، يتمكن من مطاردة الهلال على صدارة الدوري ، بفارق نقطة واحدة فقط ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة في الوقت الذي يحصد فيه الهلال المركز الأول برصيد 46 نقطة .

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 30 نقطة ، ليحاول الشباب اللحاق به في المركز السادس برصيد 29 نقطة بعد الفوز الذي حققه اليوم .

ويحصد الفتح المركز السابع برصيد 29 نقطة ، ليليه التعاون في المركز الثامن برصيد 28 نقطة .